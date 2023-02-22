Популярная страна Азии заявила о неминуемой катастрофе из-за мусора от туристов

Во Вьетнаме предсказали увеличение числа пластиковых отходов из-за растущего турпотока

Научно-исследовательский институт развития туризма Вьетнама предсказал, что к 2030 году количество пластиковых отходов, образующихся из-за туристов, утроится до 340 тысяч тонн мусора в год. Об этом пишет VnExpress.

Ученые подсчитали, что в 2019 году, до пандемии, страну посетило 18 миллионов путешественников, которые оставили после себя 55 тысяч тонн пластиковых отходов. Местные вьетнамские туристы выбросили около 61 тысячи тонн пластика. По мере роста турпотока в популярную азиатскую страну специалисты прогнозируют неминуемое приближение экологической катастрофы — к 2030 году показатель может увеличиться до 340 тысяч тонн мусора.

«Без мер по смягчению последствий количество пластиковых отходов от туризма утроится в ближайшие семь лет. Это огромное давление на окружающую среду», — заявил директор Научно-исследовательского института развития туризма Нгуен Ань Туан.

По этой причине Ассоциация туризма Вьетнама и Институт стратегии, политики и экологических ресурсов запустили проект «Сокращение пластиковых отходов в туризме». В целях сокращения выброса пластика предлагается усовершенствовать систему его классификации, сбора и переработки, а также ввести экспериментальный запрет для ресторанов, отелей и достопримечательностей на изделия из этого материала.

«Вместо того, чтобы давать гостям две бутылки воды, можно ограничиться только одной. Также людей нужно приобщить набирать воду из бесплатных общественных кранов или пополнять запасы из других больших бутылок. Думаю, это откликнется многим», — считает генеральный директор туристической компании Au Lac Хоанг Нхат Тхань.

В январе сообщалось, что отели и гостиницы на Тайване перестанут выдавать посетителям одноразовые туалетные принадлежности — меры позволят улучшить экологию региона и существенно сократить объемы пластикового мусора.