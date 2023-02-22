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12:53, 22 февраля 2023Россия

В Минобороны России заявили о сотнях убитых и раненых солдатах ВСУ

Генерал Конашенков: ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 250 солдат на донецком направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли сотни солдат убитыми и ранеными на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, столь значительные потери ВСУ понесли на донецком направлении — Украина там потеряла до 250 военнослужащих. Представитель МО отметил, что в боях с противников воска России использовали в том числе и тяжелые огнеметные системы.

Кроме живой силы, ВСУ потеряли и несколько единиц военной техники. «Потери противника за сутки на данном направлении составили (...), пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20», — сообщил Конашенков.

Днем ранее суточные потери ВСУ на донецком направлении превысили 170 человек.

По словам Евгения Пригожина, главы частной военной компании «Вагнер», с начала специальной военной операции в боях с ЧВК погибли около 110 тысяч украинских солдат.

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Марк Леонов
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