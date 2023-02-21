Пригожин заявил об уничтожении 110 тысяч украинских солдат

Пригожин заявил, что в боях с ЧВК «Вагнер» погибли около 110 тысяч украинских солдат

С начала специальной военной операции (СВО) в боях с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» погибли около 110 тысяч украинских солдат. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин, слова которого приводятся в Telegram-канале его пресс-службы.

По его словам, речь идет о военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «других структур».

Так Пригожин ответил на вопрос о потерях в ЧВК «Вагнер», которые правительство США оценило в 30 тысяч человек. «Действительно, с начала СВО большое количество погибших. Их значительно больше, чем 30 тысяч. Я думаю, что около 100-110 тысяч, но у вас неверная формулировка. Они погибли не в рядах ЧВК "Вагнер", а погибли, попадая на боевые порядки ЧВК "Вагнер"», — заявил предприниматель.

В заключение Пригожин подчеркнул, что в ЧВК не расстреливают и не забивают кувалдой военнопленных. «Если вы в составе дружной компании из правительства США прибудете к нам, то, возможно, мы подумаем, каким образом использовать кувалду», — добавил он, обращаясь к задавшей вопрос журналистке.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь 2023 года Киев потерял более 6,5 тысячи военнослужащих. За тот же период российские военнослужащие уничтожили 26 самолетов, семь вертолетов, 208 дронов, 341 танк и 40 машин реактивных систем залпового огня ВСУ.