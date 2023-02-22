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14:41, 22 февраля 2023Силовые структуры

Госдума приняла в I чтении проект об обороте оружия на новых территориях России

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обороте оружия на новых территориях России

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий оборот оружия и деятельность частных охранников на новых территориях России. Об этом в среду, 22 февраля, говорится на официальном сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Законопроект предусматривает, что жители Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областей смогут хранить личное оружие и патроны к нему до 1 января 2026 года на основании разрешений, ранее полученных в органах внутренних дел ДНР, ЛНР до их принятия в РФ, а также Украины. Однако приобрести новое оружие и боеприпасы на его основе будет запрещено.

Законопроект был внесен в Госдуму в декабре 2022 года председателями думских комитетов по безопасности и противодействию коррупции и по информполитике Василием Пискаревым и Александром Хинштейном.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли поправки о рассмотрении дел лидеров ОПГ без суда присяжных.

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Илона Палей
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