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12:55, 22 февраля 2023Силовые структуры

В российском регионе грабители украли два мешка золота на 210 миллионов рублей

В Забайкалье трое грабителей украли из машины фельдъегерей мешки золота на 210 млн рублей

Фото: Ахметов Вадим / URA.RU / ТАСС

В Забайкалье трое грабителей украли из машины фельдъегерской службы, которая перевозила драгоценный металл с рудника «Таборный», два мешка золота на 210 миллионов рублей. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РИА Новости.

Неизвестные на внедорожнике следовали за грузовиком «Урал» от рудника, а когда тот остановился у почтового отделения в поселке Новая Чара, вскрыли на машине замок и похитили 60 килограммов золота. После этого грабители скрылись на своем автомобиле в направлении поселка Хани в Якутии. Пропажу обнаружили водители и обратились в полицию. Возбуждено дело по пунктам «а», «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»).

По данным Telegram-канала «112», подозреваемые 38 и 39 лет были найдены в городе Тында, однако мешков с золотом при них не оказалось.

Ранее сообщалось, что на Амуре 41-летний мужчина избил до смерти 54-летнего товарища за кражу материнской платы.

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Илона Палей
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