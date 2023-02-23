Стало известно о работе ПВО в районе морского порта Мариуполя

ТАСС: в районе морского порта Мариуполя, предположительно, сработала ПВО

В районе морского порта Мариуполя могла сработать система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в четверг, 23 февраля, стало известно ТАСС от собеседника в местной полиции.

«Отработала система ПВО, предположительно, в районе морского порта», — сказали источник агентства.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун выразил надежду на то, что в городе появится база Черноморского флота России. Политик допустил, что база будет создана на Азовском судоремонтном заводе. Он также добавил, что на предприятии сохранилось много необходимого.

4 февраля сообщалось, что власти Донецкой народной республики рассчитывают начать отправку грузов из порта Мариуполя летом 2023 года. Уточнялось, что порт исторически был экспортным с учетом того, что здесь идет добыча угля, собирается подсолнечник, зерно, а также работает металлургическая промышленность.