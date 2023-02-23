Шансы урегулирования украинского конфликта после переговоров в Швейцарии оценили

Политолог Топорнин назвал переговоры в Швейцарии отправной точкой для завершения конфликта

Переговоры по урегулированию конфликта России и Украины в Швейцарии могут стать отправной точкой для достижения компромисса Москвы и Киева, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. В беседе с «Лентой.ру» он оценил значение таких контактов.

Важность переговоров

Как сообщил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, в Женеве проходят переговоры по Украине. Он уточнил, что они ведутся не на самом высоком уровне и в обстановке «максимальной осмотрительности». По мнению политолога, даже такие контакты можно приветствовать.

«Россия и Украина заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта, гибель населения и военных никому не нужны. Мы понимаем, что нынешняя политическая обстановка и заявленные цели и задачи руководства России и руководства Украины по итогам и результатам боевых действий принципиально отличаются. Это делает пока невозможными контакты на высоком уровне. Но так называемый кулуарный уровень — уровень дипломатов или спецслужб среднего звена — эти контакты могут проходить», — считает он.

Они будут являться зондажем почвы — на какие компромиссы способны пойти обе стороны при возможном урегулировании этого конфликта. Очевидно, что Швейцария — это лучшее место для таких переговоров. Во все времена Швейцария — страна нейтралитета, она всегда предоставляла площадку конфликтующим сторонам Николай Топорнин политолог

Каких договоренностей ждать?

В то же время не стоит рассчитывать, что после таких контактов будут заключены решающие соглашения, полагает Топорнин.

«Не думаю, что мы можем ожидать сногсшибательных итогов, предложенных решений и каких-нибудь форматов урегулирования кризиса. Пока, мне кажется, это первичный зондаж. Но если он имеет место, это позитивное явление», — заключил он.

Это может быть отправной точкой для того, чтобы в конечном счете выйти на урегулирование конфликта между Россией и Украиной Николай Топорнин политолог

8 февраля постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что Берн готов стать посредником для урегулирования конфликта на территории Украины. «Чтобы добиться этого, мы должны опираться на международное право и на дипломатические усилия. И в этом плане, если стороны того пожелают, Швейцария готова оказать добрые услуги и поддержать деэскалацию», — сказала она.