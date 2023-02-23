В США решение Байдена по Украине назвали пощечиной каждому американцу

Конгрессмен США Госар назвал пощечиной каждому американцу решение Байдена посетить Украину

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар назвал пощечиной каждому американцу решение президента США Джо Байдена посетить Украину. Об этом политик заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг», — написал Госар.

20 февраля Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.