Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:59, 23 февраля 2023Мир

В США решение Байдена по Украине назвали пощечиной каждому американцу

Конгрессмен США Госар назвал пощечиной каждому американцу решение Байдена посетить Украину
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар назвал пощечиной каждому американцу решение президента США Джо Байдена посетить Украину. Об этом политик заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг», — написал Госар.

20 февраля Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества
Звезда порно рассказала об интимных отношениях с фанатами
В США решение Байдена по Украине назвали пощечиной каждому американцу
МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому
Эндокринолог перечислила способы снизить вред от блинов
Венгрия обвинила Байдена в ослаблении экономики Европы
Посол России назвал две темы для обсуждения Москвы и Киева на переговорах
Российские военные применили новую тактику уничтожения позиций ВСУ
Дело соучастников убийства Дугиной направили в суд
Известная модель раскрыла бьюти-ритуал по уходу за волосами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.