Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
17:30 (Мск)
Краснодар
Фонбет Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Монако
Сегодня
20:45 (Мск)
Байер
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Нант
Сегодня
20:45 (Мск)
Ювентус
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Ред Булл Зальцбург
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Ренн
Сегодня
23:00 (Мск)
Шахтёр
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
10:45, 23 февраля 2023Спорт

Российских спортсменов пригласили на международные Игры в Латинскую Америку

Российских спортсменов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса

Фото: EneasMx / Wikimedia

Российских спортсменов пригласили принять участие в Играх стран Боливарианского альянса 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве спорта.

Министр спорта Олег Матыцин рассказал, что с предложением посетить международный турнир выступил министр народной власти по делам молодежи и спорта Венесуэлы Мервин Мальдонадо в рамках рабочей встречи. Политик подчеркнул, что Игры должны дать новый толчок к сотрудничеству между странами.

Игры стран Боливарианского альянса пройдут с 21 по 29 апреля. Они включают в себя соревнования по 35 видам спорта. В турнире должны принять участие около 3,5 тысяч спортсменов из 11 стран. Соревнования впервые пройдут в открытом формате с приглашением российской сборной.

Боливарианский альянс — это торгово-экономическое объединение стран Латинской Америки и Карибского бассейна, созданное 14 декабря 2004 года по инициативе президента Венесуэлы Уго Чавеса и лидера Кубы Фиделя Кастро. В АЛБА входят десять стран.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны предупредило о провокации Киева против Приднестровья
Российских спортсменов пригласили на международные Игры в Латинскую Америку
Психолог перечислила пять худших подарков мужчине на 23 февраля
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Пригожин рассказал о начале отгрузки боеприпасов
Стало известно о продвижении штурмовых групп России в ДНР
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Премьер Испании прибыл в Киев
Овечкин впервые публично прокомментировал смерть отца
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.