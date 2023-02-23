Премьер Испании прибыл в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес приехал в Киев, где планирует встретиться с Зеленским

Председатель правительства Испании Педро Санчес прибыл в Киев в четверг, 23 февраля. Об этом со ссылкой на пресс-службу кабмина королевства сообщает ТАСС.

Согласно имеющимся данным, премьер планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

О планах премьер-министра Испании стало известно накануне, 22 февраля. Уточнялось, что данная поездка не была предусмотрена в официальной повестке дня кабмина королевства. По данным журналистов, визит, который приходится на годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, планировался в условиях строжайшей секретности.