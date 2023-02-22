Премьер Испании решил посетить Украину

La Razón: премьер Испании Санчес 22 февраля отправится на Украину

Премьер Испании Педро Санчес решил посетить Украину в среду, 22 февраля. О том, что председатель правительства страны запланировал краткосрочную поездку, сообщает газета La Razón.

Издание указывает, что поездка на Украину не была предусмотрена в официальной повестке дня кабмина королевства. По данным журналистов, визит, который приходится на годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, планировался в условиях строжайшей секретности.

Ранее министр обороны королевства Маргарита Роблес заявила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard 2A4.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден, который недавно посетил Киев, принял окончательное решение отправиться на Украину в прошедшую пятницу, 17 февраля, причем многие сотрудники Белого дома и Пентагона были не в курсе таких планов.