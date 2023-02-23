Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада

Экс-советник Трампа Флинн заявил, что Путин сохраняет ценности, разрушаемые Западом

Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн заявил о восхищении ценностями, которые поддерживает и продвигает президент России Владимир Путин в противовес идеологии Запада. Соответствующее сообщение опубликовано в его Twitter.

«Восхищает, что президент России говорит о боге и семье как о важных ценностях, в то время как Запад их разрушает», — высказался он.

Ранее пользователи Twitter оценили слова Путина о нравственном упадке Запада. В частности, дискуссия развернулась под постом пользователя @stillgray. «Мы (Запад) разрушаем себя изнутри, все дальше удаляясь от традиционной жизни и ценностей. Мы должны быть ближе к Богу, а не дальше», — написал один из юзеров.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию 21 февраля Путин указал, что взрослые люди имеют право жить, как хотят, и никто не вторгается в их частную жизнь. Кроме того, Путин назвал семью союзом мужчины и женщины и вспомнил Священное писание. «Там все сказано. То, что семья — союз мужчины и женщины. Но и эти священные тексты под сомнением», — заявил он, напомнив об идее англиканской церкви о гендерно нейтральном боге.