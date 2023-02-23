В Германии заподозрили Киев в использовании финансовой помощи не по назначению

Депутаты партии АдГ заподозрили Киев в использовании финансовой помощи не по назначению

Украинское правительство, вероятно, может быть причастно к спекуляциям с денежными средствами, выделенными Киеву в рамках программы помощи в конфликте с Россией, заявила группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В своем обращении к правительству ФРГ, с которым ознакомилась «Лента.ру», парламентарии задались вопросом о возможности прекращения финансирования Киева до полного выяснения обстоятельств произошедшего.

С такими подозрениями выступили члены бундестага Маркус Фронмайер, Дитмар Фридхофф, Эдгар Науйок, Штефан Койтер, Харальд Вейель, Мальте Кауфманн и другие депутаты АдГ. Поводом для их сомнений стал инцидент с криптобиржей FTX, имевший место в конце 2022 года.

Парламентарии указываю на факт того, что средства помощи, выделяемые Украине, могли быть использованы не по назначению, а украинское правительство может быть причастно к спекуляциям с западным финансированием.

Почему Киев подозревают в спекуляциях со средствами помощи на криптобирже FTX? В середине марта Министерство цифровой трансформации Украины запустило кампанию, позволяющую делать пожертвования Украине на ведение боевых действий также и в криптовалютах: принимались десять различных криптовалют, которые затем конвертировались в доллары США. Созданный украинским правительством портал за одну ночь собрал сумму, эквивалентную 50 миллионам долларов. Предполагалось, что полученные средства пойдут на нужды украинских военных и населения. Проект «Помощь Украине» был запущен совместно с криптовалютой биржей Сэма Бэнкмана-Фрида FTX. По данным блокчейн-аналитиков Crystal, уже к концу сентября Украине было пожертвовано около 178 миллионов долларов в различных криптовалютах. FTX помогла привлечь в Киев средства от доноров, которые хотели сохранить анонимность и не выступать сторонниками Украины официально. 11 ноября 2022 года FTX объявила о банкротстве — причиной, как сообщалось, стал быстро усугубляющийся кризис ликвидности. В общей сложности торговая площадка задолжала восемь миллиардов долларов, а руководству не удалось найти средства для поддержания ликвидности. Сэм Бэнкман-Фрид принял решение покинуть пост главы компании, позднее против него были инициированы уголовные разбирательства: миллиардер обвиняется в крупном мошенничестве с ценными бумагами, а также в отмывании денег. В ходе разбирательств в рамках дела против Бэнкмана-Фрида внимание общественности привлекло и его сотрудничество в с украинским правительством в рамках торговой площадки. В частности, проект «FTX-Украина» называли способом отмывания денег со стороны членов Демократической партии США. Согласно предположениям, демократы отправляли деньги на Украину, а после чего просили перевести их в криптобиржу, таким образом избегая необходимой финансовой отчетности.

В связи с этим парламентарии обращаются к Федеральному правительству Германии с вопросами о том, были ли сделаны какие-то выводы из этой ситуации, и отразятся ли эти выводы на сотрудничестве с Украиной в будущем. АдГ, в частности, интересуется, рассматривается ли возможность приостановки финансового сотрудничества с Украиной в вопросах выделения помощи.

Какие выводы федеральное правительство намеревается сделать для будущего сотрудничества с Украиной, если подтвердятся подозрения в столь рискованных спекуляциях с фондами помощи? Рассматривается ли также приостановка сотрудничества в целях развития в виде финансовой государственной помощи до полного выяснения вопроса? депутаты бундестага от «Альтернативы для Германии» текст обращения к Федеральному правительству

Ранее депутат бундестага Штеффен Котре обвинил Федеральное правительство Германии в сокрытии расходов на поддержку Украину в военном конфликте с Россией.

«В представленной кабмином ФРГ информации не хватает не только сведений о поставках боеприпасов, например, к таким суперсовременным системам противоракетной обороны как IRIS-T, но замалчиваются расходы по обучению украинских солдат», — сказал парламентарий.