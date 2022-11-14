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05:42, 14 ноября 2022Мир

В США обвинили демократов в отмывании денег с помощью Украины

Экс-офицер США Беннетт обвинил демократов в отмывании денег с помощью Украины

Фото: Pixabay

Члены Демократической партии США использовали криптобиржу FTX для отмывания денег, которые якобы шли на помощь Украине. С таким обвинением выступил бывший офицер армии США Скотт Беннетт в разговоре с «Известиями».

«Десятки миллиардов долларов — "помощь" Украине от США, которая, согласно легенде, использовалась для того, чтобы противостоять России», — считает Беннет. По его мнению, на самом деле Украина не использовала эти средства.

По мнению бывшего офицера армии США, политики отправляли деньги в Украину, а после просили перевести их в криптобиржу. Как считает собеседник издания, это делалось для избежания финансовой отчетности биржи.

В октябре сообщалось, что Вашингтон в ближайшие недели рассчитывает начать выделять Украине бюджетную поддержку в размере 4,5 миллиарда долларов, заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен. По ее словам, нужно сделать дополнительные шаги, которые позволят Украине поддерживать работу жизненно важных федеральных служб, а также будут содействовать Киеву в строительстве и восстановлении страны.

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Марина Совина
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