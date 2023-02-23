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07:37, 23 февраля 2023Мир

Минобороны Британии допустило отправку новых танков Киеву

Telegraph: министр обороны Британии Уоллес допустил отправку танков Challenger 2 Киеву

Фото: Remo Casilli / Reuters

Великобритания сможет отправить Украине новые танки Challenger 2 в случае, если ранее обещанные Лондоном вооружения будут уничтожены в ходе боевых действий. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает газета Telegraph.

«Не против ли я большего числа танков? Да, я не против», — сказал Уоллес, отвечая на вопрос, заменит ли британское оборонное ведомство уничтоженные танки Challenger 2 на новые.

Ранее Уоллес заявил, что обучение пилотов и техников для обслуживания самолетов — это долгий процесс, и подготовка украинских военнослужащих для работы на западной авиационной технике будет вестись лишь после окончания конфликта, тогда же Украина получит и истребители.

8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак анонсировал поставки танков Challenger 2 для Украины. По его словам, Лондон передаст Киеву военную технику в марте.

Марина Совина
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