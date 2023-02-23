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13:24, 23 февраля 2023Россия

Путин заявил о присвоении статуса ветеранов участникам СВО из новых регионов

Президент РФ Путин: вопрос о приравнивании жителей новых регионов к ветеранам будет решен

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил о приравнивании жителей новых регионов новых регионов к статусу ветеранов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос касается участников специальной военной операции (СВО) и будет решен в ближайшее время.

21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил создать специальный государственный фонд для помощи родным погибших участников спецоперации (СВО) и ветеранов. Кроме того, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортной реабилитации, помогать в образовании.

Позже стало известно об оценке временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина мер поддержки военных и участников спецоперации. Политик назвал предложение Путина ответом на запрос граждан о социальной справедливости. Он также подчеркнул важность системного государственного подхода в отношении закрытия потребностей, связанных с участниками СВО, военнослужащими, мобилизованными, добровольцами.

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Мария Винар
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