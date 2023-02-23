Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:10, 23 февраля 2023Забота о себе

Врач перечислила россиянам восполняющие витамин С продукты питания

Терапевт Романенко: в квашеной капусте и овощах содержится витамин С

Фото: Unsplash

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила россиянам продукты питания, которые восполняют недостаток витамина С. Соответствующую информацию приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, к концу зимы содержание необходимых для организма веществ в пище снижается из-за ее долгого хранения. Однако, как сообщает Романенко, в квашеной капусте, овощах, цитрусовых и зелени находится большое количество недостающего витамина С.

Материалы по теме:
О полезной индейке замолвите слово Эксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
О полезной индейке замолвите словоЭксперты признали данный вид мяса идеальным для диет и сезона застолий
2 ноября 2015
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021

При этом доктор предупредила, что прием аскорбиновой кислоты в виде аптечных препаратов показан в определенных случаях по назначению врача. «Витамин С может повлиять на свертывающую систему крови, спровоцировать обострение болезней ЖКТ, камнеобразование — нарушить кислотно-щелочное равновесие со стороны мочевыделительной системы и привести к образованию камней», — уточнила Романова.

В январе терапевт Тимаков назвал необходимые зимой витамины. По его словам, в холодный период следует регулярно употреблять продукты, которые богаты витамином D и омега-кислотами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В эфире крымских радиостанций появился глава разведки Украины
Шансы урегулирования украинского конфликта после переговоров в Швейцарии оценили
В Венгрии заявили о подготовке визита премьер-министра Виктора Орбана в Киев
Врач перечислила россиянам восполняющие витамин С продукты питания
Бывшего главу российского города обнаружили мертвым в СИЗО
Лукашенко предупредил о последствиях игнорирования позиции Китая по Украине
Российской делегации в Вене не позволили возложить цветы к памятнику
Военный аналитик оценил шансы армии Польши в борьбе с Россией
Иностранец из клуба РПЛ описал изучение русского фразой «знаю плохие слова»
Стало известно о продвижении российских войск к Угледару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.