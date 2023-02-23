Врач перечислила россиянам восполняющие витамин С продукты питания

Терапевт Романенко: в квашеной капусте и овощах содержится витамин С

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила россиянам продукты питания, которые восполняют недостаток витамина С. Соответствующую информацию приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам специалиста, к концу зимы содержание необходимых для организма веществ в пище снижается из-за ее долгого хранения. Однако, как сообщает Романенко, в квашеной капусте, овощах, цитрусовых и зелени находится большое количество недостающего витамина С.

При этом доктор предупредила, что прием аскорбиновой кислоты в виде аптечных препаратов показан в определенных случаях по назначению врача. «Витамин С может повлиять на свертывающую систему крови, спровоцировать обострение болезней ЖКТ, камнеобразование — нарушить кислотно-щелочное равновесие со стороны мочевыделительной системы и привести к образованию камней», — уточнила Романова.

В январе терапевт Тимаков назвал необходимые зимой витамины. По его словам, в холодный период следует регулярно употреблять продукты, которые богаты витамином D и омега-кислотами.