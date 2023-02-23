Россиянам назвали выгодные месяцы для отпуска в 2023 году

Доцент Сорокина заявила, что россиянам выгодно выйти в отпуск в марте, августе и октябре

Доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм» назвала выгодные месяцы для отпуска в 2023 году.

По словам Сорокиной, производственный календарь предусматривает наименьшее количество рабочих дней в 2023 году в январе (17 дней) и феврале (18 дней), а наибольшее — в августе (23 дня). В отпуск лучше идти в марте, августе и октябре, посоветовала она.

Сравнить можно текущие февраль и август: при окладе 80 000 рублей и условии, что работник уходит в отпуск с десятое по 16 число, начисления будут складываться из зарплаты за отработанные дни плюс отпускные. Стоимость дня в феврале составит 4 444 рубля, в августе — 3 478 рублей, заявила специалист.

Сорокина напомнила, что отпускные рассчитываются по календарным дням, а не по рабочим, в то же время, исходят из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев.

Ранее юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева назвала плюсы и минусы увольнения перед Новым годом. Она отметила, что если человек напишет заявление в период с 19 по 23 декабря, то обязательная отработка пойдет в счет праздничных дней.