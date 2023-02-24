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22:32, 24 февраля 2023Россия

Командира «Ахмата» выписали из госпиталя

Командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова выписали из госпиталя
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Командира спецназа «Ахмат», заместителя командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинова выписали из госпиталя. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал сам Алаудинов, он продолжает восстановление в Чечне. «Через несколько дней должен убыть на место службы и дальше работать во имя защиты интересов Отечества», — добавил он.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что командира отряда специального назначения «Ахмат» пытались отравить через письмо. По его словам, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.

Позже Алаудинов из госпиталя поговорил с Кадыровым по видеосвязи и выразил надежду вскоре вернуться на фронт. В свою очередь, глава Чечни пообещал отомстить за попытку отравления командира.

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Марина Совина
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