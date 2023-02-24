Назван главный кандидат на пост главы НАТО

Политолог Оленченко заявил о высоких шансах Джонсона занять должность генсека НАТО

Экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона можно назвать «тяжеловесом» среди прочих кандидатов на смену нынешнему генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. В беседе с «Лентой.ру» специалист заявил, что на данном этапе в силу наличия необходимого политического опыта кандидатура Джонсона на пост главы Североатлантического альянса является наиболее перспективной.

«У нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга сроки уже прошли, но в связи с рядом обстоятельств они были продлены на год: теперь срок истекает в сентябре этого года. В информационном пространстве называли множество кандидатур на смену Столтенбергу: бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте — но это фигуры отвлекающего характера. К Борису Джонсону можно относиться по-разному. но он, безусловно, тяжеловес. Перечисленные же фигуры, не умаляя их достоинства, все-таки скорее регионального, национального масштаба», — сказал эксперт.

Комментируя заявление Джонсона о намерении претендовать на руководство оборонным блоком, Оленченко заметил, что эти слова можно расценивать как приглашение к другим кандидатам высказаться.

«У Джонсона действительно есть намерение занять эту должность, и он по характеру человек в военном плане активный. Даже после того, как он покинул пост британского премьера, он тем не менее регулярно наведывался в Киев даже не столько для того, чтобы найти варианты урегулирования конфликта, сколько для того, чтобы поддержать агрессивность киевского руководства. Цель этого заявления — посмотреть, как на это заявление отреагируют в других странах: вряд ли такое заявление останется без внимания», — добавил политолог.

В любом случае, кандидатура Джонсона будет предпочтительнее, при нем все: и политический, и международный опыт, и авторитет. Его поддержат страны Восточной Европы, страны Прибалтики. Если к этому моменту Швеция и Финляндия станут членами НАТО, и они его поддержат Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Ранее Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО, назвав этот пост важным и очень хорошим.

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. (...) Я себя рассматриваю как кандидата», — сказал экс-премьер Великобритании.

12 февраля агентство DPA со ссылкой на официального представителя НАТО Оана Лунгеску сообщило, что нынешний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Известно, что он истекает в сентябре текущего года.