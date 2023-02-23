Борис Джонсон захотел стать генсеком НАТО

Экс-премьер Великобритании Джонсон заявил, что претендует на должность генсека НАТО

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на должность генерального секретаря НАТО. О своем желании занять этот пост политик заявил в эфире телеканала «Рада».

«Отличная мысль. Я должен объявить, что есть такая задумка. <...> Я себя рассматриваю как кандидата», — признался Джонсон.

Должность генсека НАТО он назвал важной и очень хорошей. «Сейчас НАТО крепкая, как никогда», — подчеркнул бывший премьер-министр Великобритании.

12 февраля агентство DPA со ссылкой на официального представителя НАТО Оана Лунгеску сообщило, что нынешний генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг не планирует продлевать срок своих полномочий. Известно, что он истекает в сентябре текущего года.

При этом газета Politico в конце января называла Столтенберга наиболее вероятной кандидатурой на этот пост по истечении срока полномочий.