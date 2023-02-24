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04:45, 24 февраля 2023Мир

Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну

Конгрессмен Госар назвал ненависть Блинкена к РФ причиной втягивания США в мировую войну
Пол Госар

Пол Госар. Фото: Leah Millis / Reuters

Конгрессмен-республиканец Пол Госар предположил, в каких обстоятельствах США могут втянуты в мировую войну. Об этом он высказался в социальной сети Twitter.

Госар назвал причину втягивания США в мировую войну и заявил, что ей может стать иррациональная ненависть американского госсекретаря Энтони Блинкена к России. По его словам, это сильное чувство также «глубоко укоренилось» у замгоссекретаря Виктории Нуланд. В итоге и Блинкен, и Нуланд «стремятся втянуть США в новую мировую войну».

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Конгрессмен поддержал мнение американского миллиардера Илона Маска, который накануне обвинил Нуланд в эскалации кризиса на Украине. «Это опасные дураки, которые добьются нашей гибели», — заключил Госар.

Ранее Нуланд оценила возможность начала третьей мировой войны из-за ситуации на Украине. По ее словам, Вашингтон не ищет конфликта с Москвой. «Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины», — добавила она.

22 февраля Маск обвинил Нуланд в эскалации украинского конфликта. «Никто не продвигает эту войну сильнее Нуланд», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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