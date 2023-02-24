В США оценили возможность начала третьей мировой войны из-за ситуации на Украине

Замгоссекретаря США Нуланд заявила, что Вашингтон не ищет конфликта с Россией

Заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС оценила возможность начала третьей мировой войны из-за ситуации на Украине. По ее словам, Вашингтон не хочет конфликтовать с Россией, а лишь пытается добиться вывода ее войск с территории Украины.

Она уточнила, что ранее американский президент Джо Байден неоднократно обозначал позицию Соединенных Штатов по России, отмечая, что Вашингтон не ищет противостояния с Москвой. «Мы хотим, чтобы Россия ушла с Украины», — добавила она.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала, при каких условиях Вашингтон будет готов к переговорам по ситуации на Украине. Она заявила, что США готовы к диалогу, в основу которого ляжет «формула мира», предложенная украинским президентом Владимиром Зеленским. Нуланд напомнила, что его план состоит из десяти пунктов, которые Россия не прокомментировала.