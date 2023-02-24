Польша заявила о готовности обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16

Премьер Польши Моравецкий заявил о готовности обучить ВСУ пилотированию истребителей F-16

Польша готова обучить военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) пилотированию истребителей F-16 американского производства. О готовности организовать специальные курсы заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, его слова приводит ТАСС.

По словам польского лидера, обучение в таком случае будет проводиться на территории Польши. В то же время он подчеркнул, что Польша примет решение об организации подобных курсов только в «широкой коалиции» с другими странами.

Моравецкий прибыл с визитом в Киев 24 февраля. Поездка приурочена к первой годовщине с начала боевых действий на Украине.

Ранее премьер Польши сообщил, что его страна уже передала Украине первую партию из четырех танков Leopard 2 немецкого производства. Всего же Варшава планирует поставить 14 танков.