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16:08, 24 февраля 2023Мир

В Польше раскрыли число переданных Украине танков Leopard 2

Премьер Польши Моравецкий: страна передала Украине партию из четырех танков Leopard 2

Фото: Department of National Defence / Reuters

Первая партия танков Leopard 2, переданных Украине Польшей, включает четыре боевые машины. Их число раскрыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе пресс-конференции в Киеве, передает ТАСС.

«Сегодня Польша как государство, которое первым строило коалицию стран по передаче Украине танков, хочет символически передать первые четыре польских Leopard 2А4», — сказал он. При этом известно, что всего Варшава обещала поставить Киеву 14 таких танков.

Ранее о том, что Польша доставила на Украину танки сообщил глава Минобороны страны Мариуш Блащак. Однако он не уточнял объем поставленной партии.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника писало, что Польша отправит на Украину Leopard 2. Уточнялось, что Моравецкий объявит об этом во время визита в столицу Украины.

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Полина Матюхина
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