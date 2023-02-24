Польша доставила на Украину танки Leopard

Министр обороны Польши Блащак заявил, что страна доставила на Украину танки Leopard

Направленные польской стороной танки Leopard уже доставлены на Украину. Такое заявление сделал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак 24 февраля, его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня польские Leopard уже попали на Украину», — заявил политик на открытии заседания Совета национальной безопасности Польши.

Ранее о том, что первые танки Leopard 2 немецкого производства будут отправлены из Польши на Украину 24 февраля, сообщали журналисты Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

14 февраля в США назвали число стран-поставщиков танков Leopard Украине. Американский министр обороны Ллойд Остин заявил, что таких государств восемь: Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Западные страны согласились поставить танки Украине в конце января. В частности, Германия пообещала отправить Киеву танки Leopard 2, которые прибудут в страну в конце марта. При этом в Германии стартовало обучение украинских танкистов на танках Leopard 2.

Кроме этого, ФРГ поддержала реэкспорт машин из стран-партнеров по НАТО. О готовности передать Киеву танки Leopard 2 также заявляли Норвегия, Испания, Португалия и Польша.