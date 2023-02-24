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08:10, 24 февраля 2023Мир

Американский журналист Херш высказался о позиции Сноудена

Херш: Сноуден был единственным, кто заявил о том, что АНБ США нарушает свободу слова
Эдвард Сноуден

Эдвард Сноуден. Фото: Friso Gentsch/ Globallookpress.com

Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в интервью RT высказался о позиции бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена и заявил, что он был единственным, кто открыто говорил о нарушении свободы слова Агентством национальной безопасности Соединенных Штатов.

Херш отметил, что в АНБ было строго запрещено прослушивать и записывать американцев, однако после изменения правил большинство работников знали, что нарушают Конституцию, но молчали.

Журналист добавил, что если при прослушивании, например, предполагаемого агента «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) фиксировался разговор с гражданином США, то его можно было сразу же записать.

«У Сноудена как человека от мира технологий, а не политики это вызвало отторжение», — резюмировал Херш.

Ранее экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предложил вспомнить «другие секретные операции, которые Белый дом устроил, но решительно отрицал», комментируя расследование о диверсиях Вашингтона на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», сделанное публицистом Сеймуром Хершем.

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Марина Совина
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