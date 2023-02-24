Макрон и Шольц просили Зеленского начать переговоры с Россией

WSJ: Макрон и Шольц призывали Зеленского начать переговоры с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц и французский лидер Эммануэль Макрон обращались к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом начать мирные переговоры с Россией. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По сведениям издания, данный разговор состоялся во время встречи политиков в Париже в начале февраля.

На этой же встрече канцлер ФРГ прокомментировал поставки военной помощи Киеву. Он заверил Зеленского в долгосрочной поддержке.

Ранее сообщалось, что Макрон перед встречей с Зеленским и Шольцем призвал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта на Украине. Французский политик заявил о желании вместе строить «мир, который позволит добиться справедливости для Украины, ее народа».