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23:17, 25 февраля 2023Россия

Пушилин высказался о восстановлении «Азовстали» в прежнем виде

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что «Азовсталь» не будет восстановлена в прежнем виде

Фото: РИА Новости

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин высказался о восстановлении комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, «Азовсталь» не будет восстановлена в прежнем виде, комбинат реконструируют в промышленный технопарк и экопарк.

«Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии», — заявил врио главы республики.

Ранее глава корпорации развития ДНР Андрей Шпиленко рассказал о возможных перспективах освоения территории «Азовстали». По его словам, в районе комбината планируется создать три вида новой промышленной инфраструктуры: индустриальный и экопромышленный парки, а также технопарк. Он напомнил, что территория имеет площадь более одной тысячи гектаров.

Марина Совина
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