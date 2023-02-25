США предложили подход к России на основе плана архитектора холодной войны

В Financial Times переосмыслили «длинную телеграмму» Джорджа Кеннана в современных реалиях

Авторы газеты Financial Times (FT) предложили США подход к России на основе плана архитектора холодной войны Джорджа Кеннана. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью FT.

В феврале 1946 года Кеннан отправил телеграмму из пяти тысяч слов тогдашнему госсекретарю США Джеймсу Бирнсу. Названая «длинной телеграммой», она легла в основу политики сдерживания США по отношению к Советскому Союзу почти на полвека. Авторы статьи FT, бывший посол Британии в США Дэвид Мэннинг и бывший глава аппарата премьера Британии Джонатан Пауэлл, попытались переосмыслить «длинную телеграмму» в современных реалиях.

По словам авторов, некоторые жители России убеждены, что на сегодняшний день Запад представляет для них основную угрозу. Вместе с тем президент Владимир Путин «играет на исторических опасениях», указывая на расширение НАТО. «Нам нужно найти способ решения этих глубинных проблем России, но без ущерба для суверенитета и территориальной целостности Украины или других соседей России», — говорят Мэннинг и Пауэлл.

Авторы предлагают наладить отношения России и США путем возрождения хельсинского процесса, благодаря которому страны могли вести политический разговор на высоком уровне. Помимо этого, в статье они призывают простроить новые отношения между странами НАТО и Россией. Мэннинг и Пауэлл также предлагают продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) и вернуться к истекшему Договору об обычных вооруженных силах в Европе.

«Исход конфликта на Украине определит, сможет ли Европа жить в свободном и мирном будущем, основанном на уважении международного права, или ей снова предстоит стать ареной конфликта, в котором сила — это право», — заключают авторы.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хочет одолеть Россию чужими руками и лишь продлевает агонию Украины. По его словам, такая цель для западных стран оправдывает для них любые расходы и поэтому для них не имеют значения страдания украинцев и европейцев от конфликта.