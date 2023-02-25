Украина расширит заминированную полосу вдоль границы с Белоруссией и Россией

Украина заявила о расширении заминированной полосы вдоль границы с Белоруссией и Россией

Украина заявила о расширении заминированной полосы вдоль границы с Белоруссией и Россией до двух километров. Об этом сообщается в Telegram-канале погранслужбы Украины.

«Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория», — говорится в сообщении ведомства. Помимо этого, в погранслужбе отметили, что Верховная Рада урегулировала вопрос привлечения к выполнению обязанностей пограничников военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), Нацгвардии и полиции.

О минировании приграничной территории со стороны Украины заявил 22 февраля погранкомитет Белоруссии. «Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны — Новая Рудня)», — сказано в сообщении ведомства. Уточняется, что такие же действия украинская сторона совершала в июле 2022 года перед указанным пропускным пунктом.