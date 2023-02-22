В Белоруссии заявили о минировании приграничной территории со стороны ВСУ

Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании приграничной территории со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно минируют территории около границы с Белоруссией. Об этом заявил белорусский Государственный пограничный комитет в Telegram.

«Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны — Новая Рудня)», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что такие же действия украинская сторона совершала в июле 2022 года перед указанным пропускным пунктом. Согласно сообщению, отмечаются провокационные действия со стороны военнослужащих ВСУ, «люди в непонятной военной форме» демонстрируют угрожающие и неприличные жесты в адрес пограничников Белоруссии.

Ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку на приграничных территориях республики. 21 февраля помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко также сообщил о сосредоточении значительной группировки ВСУ вблизи границы Белоруссии с Украиной.