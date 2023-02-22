Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:19, 22 февраля 2023Бывший СССР

В Белоруссии заявили о минировании приграничной территории со стороны ВСУ

Погранкомитет Белоруссии заявил о минировании приграничной территории со стороны Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) демонстративно минируют территории около границы с Белоруссией. Об этом заявил белорусский Государственный пограничный комитет в Telegram.

«Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны — Новая Рудня)», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что такие же действия украинская сторона совершала в июле 2022 года перед указанным пропускным пунктом. Согласно сообщению, отмечаются провокационные действия со стороны военнослужащих ВСУ, «люди в непонятной военной форме» демонстрируют угрожающие и неприличные жесты в адрес пограничников Белоруссии.

Ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности генерал-лейтенант Александр Вольфович заявил, что Запад целенаправленно нагнетает обстановку на приграничных территориях республики. 21 февраля помощник министра обороны страны по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко также сообщил о сосредоточении значительной группировки ВСУ вблизи границы Белоруссии с Украиной.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Байден отреагировал на приостановку участия России в ДСНВ
Совфед одобрил закон о защите русского языка от заимствований
На Украине захотели маркировать товары работающих в России компаний
Женщин предупредили об опасности популярного народного метода зачатия ребенка
Россияне резко устремились на отдых в одну страну Персидского залива
Производитель Jeep и Dodge сообщил о рекордной прибыли
В Белоруссии заявили о минировании приграничной территории со стороны ВСУ
Знаменитости вернули в моду аксессуар из прошлого века
«Роскосмос» назвал попадание микрометеороида в МКС маловероятным событием
Кристина Асмус высказалась против пластических операций и разозлила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.