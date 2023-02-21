В Белоруссии сообщили о сосредоточении группировки ВСУ вблизи границы

Минобороны Белоруссии заявило о сосредоточении значительной группировки ВСУ вблизи границы

В непосредственной близости от белорусско-украинской границы была сосредоточена значительная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во время брифинга заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко, сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства республики.

Он отметил, что конфликт на Украине значительно обострил ситуацию на южной границе Белоруссии, указав на сохранение разведывательной деятельности против республики с использованием дронов.

«Вероятность возникновения вооруженных провокаций, способных перерасти в приграничные инциденты, остается высокой уже на протяжении длительного времени. При этом если ранее провокации нами лишь фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них», — добавил Ревенко.

При этом помощник главы ведомства подчеркнул, что реакция белорусских военных остается максимально сдержанной, поскольку от нее зависит, останется ли конфликт на Украине «в текущих рамках или станет более масштабным».

Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали о проверке боеготовности механизированного соединения с силами противовоздушной обороны республики. Планируется, что в рамках учебных маневров подразделения выполнят ряд учебно-боевых задач, в том числе касающихся организации обороны и инженерного оборудования назначенного района.