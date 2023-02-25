В Смоленске девушка до смерти избила трехмесячного сына из-за плача

В Смоленске задержали девушку, до смерти забившую своего трехмесячного сына из-за плача

В Смоленске двадцатилетняя девушка в состоянии алкогольного опьянения до смерти забила своего плачущего трехмесячного сына. Об этом сообщило региональное Следственное управление Следственного комитета России (СУ СК).

Инцидент произошел во время телефонного разговора молодой матери с отцом ребенка. В какой-то момент малыш заплакал, что привело девушку в ярость, и она дважды ударила сына по лицу. Затем состояние ребенка начало ухудшаться, мать вызвала скорую помощь. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть мальчика из-за отека мозга, возникшего в результате травмы.

Девушку задержали, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Уточняется, что семья не состояла на профилактическом учете.

Ранее в Екатеринбурге женщину приговорили к шести годам тюремного заключения за избиение трехмесячного сына до смерти. Мать нанесла ребенку девять ударов по голове из-за того, что он плакал.