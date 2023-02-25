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00:23, 25 февраля 2023Мир

Зеленский показал свое место жительства в последний год

Владимир Зеленский провел экскурсию по помещению, в котором живет с начала СВО

Фото: «Канал 1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский устроил видеотур по помещению, ставшему для него жилищем после начала специальной военной операции (СВО). Репортаж вышел на украинском телеканале «1+1».

В гости к президенту пришел некогда популярный в России телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров. Вместе со съемочной группой он побывал в спальне и ванной, расположенных в одном из помещений Офиса президента Украины. «Да, я тут провел и 23, и 24 февраля», — отметил Зеленский, проводя экскурсию для журналистов.

24 февраля Зеленский заявил, что Украина готовится к военным шагам по захвату Крыма. Также он в очередной раз отверг вероятность мирных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Ранее в интервью BBC News Зеленский, отвечая на вопрос о переговорах с Россией, заявил об отсутствии доверия к российскому лидеру.

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Екатерина Подвигина
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