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06:46, 25 февраля 2023Мир

Херш предупредил об обратном эффекте диверсии на «Северных потоках»

Херш: подрыв «Северных потоков» может оказать нежелательный эффект для единства НАТО
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Eric Thayer / Reuters

Диверсия на нитках российского газопровода «Северный поток» может оказать эффект, противоположный стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО. Такое мнение порталу Western Standard высказал американский журналист Сеймур Херш.

По его мнению, Байден запустил механизмы, которые не понимает. «Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал лауреат Пулитцеровской премии.

23 февраля Херш рассказал, что американский президент распорядился подорвать «Северные потоки» из политических соображений. Он уточнил, что это необходимо было сделать для того, чтобы в случае наступления холодов ФРГ и Западная Европа не смогли открыть получать газ из России.

Ранее Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Марина Совина
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