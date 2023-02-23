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23:43, 23 февраля 2023Мир

Херш указал на непричастность России к подрыву «Северных потоков»

Журналист Херш: представители бизнеса знают о невиновности РФ в подрыве «Северных потоков»

Фото: Fadi Al-Assaad / Reuters

Американский журналист и правозащитник Сеймур Херш в интервью RT рассказал об обсуждении с представителями трубопроводного бизнеса возможной причастности России к подрыву «Северных потоков». Он указал на то, что никто из них не верит в причастность Москвы к диверсии и все знают, кто виноват на самом деле.

«Могу вам сейчас сказать: люди в трубопроводном бизнесе, консультанты компаний, работающих с трубопроводами, твердо убеждены в том, что Россия этого не делала», — заявил он, добавив, что, по мнению представителей бизнеса, это было бы «сущим безумием» с ее стороны.

Херш подчеркнул, что американский президент Джо Байден распорядился устроить диверсию из политических соображений. Он уточнил, что это необходимо было сделать для того, чтобы в случае наступления холодов ФРГ и Западная Европа не смогли открыть трубопровод.

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, оценивая возможность допуска европейских стран России к расследованию подрыва «Северных потоков», отметила, что решение по данному вопросу должны принимать государства, у которых есть доля в газопроводах.

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Марина Совина
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