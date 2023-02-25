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15:22, 25 февраля 2023Из жизни

Женщина протаранила закусочную из-за печенья

Жительница США врезалась в двери закусочной из-за отсутствия печенья в полученном заказе

Фото: Shutterstock

Жительница США намеренно врезалась в двери закусочной Popeyes на своем внедорожнике из-за отсутствия одного из блюд в полученном заказе. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в городе Огаста, штат Джорджия. Как рассказали сотрудники, 50-летняя Белинда Миллер протаранила входную дверь заведения из-за того, что не обнаружила в своем заказе печенья. При этом менеджер Popeyes утверждает, что работники узнали об ошибке при выдаче и отдали женщине лакомство до происшествия. Он также заявил, что перед инцидентом Миллер угрожала сотрудникам по телефону и обещала протаранить закусочную на машине.

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В полицейском отчете говорится, что в результате происшествия есть пострадавшие. Кроме того, известно, что 18-летний сотрудник Popeyes чуть не попал под колеса автомобиля Миллер, а она продолжала давить на газ, пока машина не застряла в обломках внутри здания.

После происшествия американка уехала домой, где и была арестована полицией. Ее обвиняют в намеренной порче имущества и нападении при отягчающих обстоятельствах. Миллер назначили залог в размере четырех тысяч долларов (304 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в Нидерландах музейные воры, похитившие с выставки 11 бесценных ваз, блюд и других фарфоровых изделий, случайно разбили большую часть добычи во время бегства. Полицейские обнаружили осколки семи экспонатов рядом с музеем.

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Никита Савин
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