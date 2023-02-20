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17:29, 20 февраля 2023Из жизни

Воры похитили из музея бесценные вазы и случайно разбили их при бегстве

В Нидерландах воры случайно разбили бесценные вазы из музея

Фото: @Princessehof

В Нидерландах музейные воры, похитившие с выставки 11 бесценных ваз, блюд и других фарфоровых изделий, случайно разбили большую часть добычи во время бегства. Об этом сообщает Artnet.

Преступление было совершено в городе Леуварден, провинция Фрисландия, ночью 13 февраля. Злоумышленники проникли в здание музея Princessehof, где выставлялся старинный китайский фарфор, через крышу.

Позже стало известно, что из 11 исчезнувших предметов уцелели только четыре. Осколки остальных были найдены на улице недалеко от музея.

Многие исчезнувшие экспонаты датируются XVII веком. Администрация музея пока умалчивает данные об их стоимости.

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За две недели до кражи некие воры уже попытались проникнуть в Princessehof, после чего там усилили меры безопасности. Остается неизвестным, стоят ли за кражей те же преступники, которые наведывались в музей ранее.

В данный момент полиция занимается сбором улик, изучением записей камер видеонаблюдения на улицах вокруг учреждения и поиском возможных свидетелей преступления. Ожидается, что музей возобновит работу во вторник, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что полиции Германии удалось обнаружить значительную часть похищенных культурных ценностей из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». Всего был изъят 31 предмет

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Никита Савин
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