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19:24, 17 декабря 2022Из жизни

В Германии нашли значительную часть похищенных из дрезденского музея сокровищ

Правоохранители ФРГ обнаружили часть похищенного из сокровищницы «Зеленый свод»

Фото: Shutterstock

Правоохранительным органам Германии удалось обнаружить значительную часть похищенных культурных ценностей из дрезденской сокровищницы «Зеленый свод». Об этом в субботу, 17 декабря, сообщается на сайте Саксонской государственной канцелярии.

В ночь с 16 на 17 декабря 2022 года прокуратура Дрездена и сотрудники федеральной земли Саксония изъяли в Берлине 31 предмет. Среди них: украшение шляпы (хвост цапли) и нагрудная звезда польского ордена Белого орла из бриллиантового набора.

Уточняется, что обнаруженные сокровища были перевезены в Дрезден под охраной спецподразделений полиции. Их намерены подвергнуть судебно-медицинской экспертизе, а затем показать специалистами Дрезденского государственного художественного собрания для подтверждения подлинности.

О краже драгоценностей из «Зеленого свода» стало известно 25 ноября 2019 года. По предварительным данным, неизвестные подожгли трансформатор в катакомбах под мостом, из-за чего несколько крупных городских музеев остались без электричества. Позже злоумышленники забрались в сокровищницу через окно. Похитители попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах с них видно, как двое мужчин с фонарями подходят к витрине с уникальными украшениями, один из них пытается разбить ударопрочное стекло топором. После нескольких сильных ударов ему это удается.

Преступники украли ювелирные гарнитуры XVIII века, один из которых изготовлен из бриллиантов. Изначально сумму ущерба оценили в миллиард евро. Однако позже директор организации «Государственные художественные собрания Дрездена» Марион Акерманн (Marion Ackermann) заявила журналистам, что точную сумму назвать невозможно, а историческая ценность похищенного существенно превышает стоимость отдельных драгоценных камней.

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Варвара Кошечкина
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