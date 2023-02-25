Пушилин пообещал освободить все города в ДНР
Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все города республики будут освобождены. Его слова приводит РИА Новости.
«Все будет освобождено», — заверил политик.
24 февраля сообщалось, что группировка Восток Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.
Днем ранее потери армии Украины на южнодонецком направлении составили порядка 105 человек. ВСУ также лишились, в частности, одного танка, двух боевых машин пехоты и трех боевых бронированных машин, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».