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23:59, 25 февраля 2023Россия

Пушилин пообещал освободить все города в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заверил, что все города республики будут освобождены

Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все города республики будут освобождены. Его слова приводит РИА Новости.

«Все будет освобождено», — заверил политик.

24 февраля сообщалось, что группировка Восток Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.

Днем ранее потери армии Украины на южнодонецком направлении составили порядка 105 человек. ВСУ также лишились, в частности, одного танка, двух боевых машин пехоты и трех боевых бронированных машин, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».

Марина Совина
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