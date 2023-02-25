Пушилин пообещал освободить все города в ДНР

Врио главы ДНР Пушилин заверил, что все города республики будут освобождены

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что все города республики будут освобождены. Его слова приводит РИА Новости.

«Все будет освобождено», — заверил политик.

24 февраля сообщалось, что группировка Восток Вооруженных сил (ВС) России уничтожила более 80 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Угледар и Пречистовка Донецкой народной республики.

Днем ранее потери армии Украины на южнодонецком направлении составили порядка 105 человек. ВСУ также лишились, в частности, одного танка, двух боевых машин пехоты и трех боевых бронированных машин, а также гаубиц Д-20, Д-30 и «Мста-Б».