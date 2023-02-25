Российские теннисистки выиграли турнир WTA в парном разряде

Россиянки Кудерметова и Самсонова выиграли турнир WTA в Дубае в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова выиграли турнир серии WTA-1000 в Дубае в парном разряде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном матче отечественные спортсменки обыграли тайваньских теннисисток Чань Латиша и Чань Хаочин. Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:4, 6:7, 10:1. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

В одиночном разряде Кудерметова вылетела в первом круге, уступив украинке Ангелине Калининой (3:6, 7:5, 5:7). Самсонова дошла до третьего круга, где в двух сетах со счетом 1:6, 0:6 проиграла первой ракетке мира Иге Свентек.

Россияне выступают на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. На соревнованиях спортсмены лишены флага и гимна.