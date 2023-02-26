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04:52, 26 февраля 2023Мир

Тысячи немцев потребовали от Шольца прекратить военные поставки Украине

Тысячи человек в Берлине потребовали от Шольца прекратить военные поставки Украине

Тысячи человек в субботу, 25 февраля, собрались на митинг в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Выйти немцев на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии «Левые» Сара Вагенкнехт. По ее словам, граждане должны потребовать у канцлера Германии Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять Украине вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу.

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Марина Совина
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