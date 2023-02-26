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02:38, 26 февраля 2023Экономика

Россиянам рассказали об опасности незакрытого банковского счета

Финансист Дергачева: банк может списывать плату за обслуживание карты при нулевом балансе

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Специалист финансового маркетплейса «Сравни» Мария Дергачева в беседе с агентством «Прайм» рассказала россиянам, что неиспользуемый банковский счет необходимо закрыть, поскольку в противном случае можно ухудшить кредитную историю и потерять деньги даже при нулевом балансе.

По словам Дергачевой, для расторжения договора с банком стоит внимательно его изучить — к примеру, в нем может быть указано, что предусматривается плата за обслуживание. «Он может ее списывать раз в год или в месяц. Если денег нет, на минусовой баланс затем начнут начислять проценты», — отметила финансист.

Помимо этого, есть опасность уйти в минус за счет подключенного овердрафта, СМС-оповещения или других услуг. Бывает, что обслуживание бесплатное лишь для зарплатной карты. Если человек сменил место работы, но продолжает ей пользоваться, с него могут начать брать деньги, подчеркнула Дергачева.

Уточняется, что если счетом не пользовались более двух лет, финансовая организация имеет право закрыть его в одностороннем порядке. Однако это касается лишь счетов с нулевым балансом — в противном случае организация будет требовать обнуления и погашения долга, если он имеется.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что нужно делать при обнаружении чужой банковской карты. Он подчеркнул, что ни в коем случае не надо совершать покупку при помощи карты или переводить на нее деньги, пытаясь таким образом дать понять владельцу о пропаже.

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Юлия Мискевич
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