Минобороны отчиталось об уничтожении украинской базы по ремонту военной техники

Российские военные уничтожили базу по ремонту военной техники ВСУ в ДНР

Российским военным удалось уничтожить украинскую базу по ремонту военной техники в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что уничтоженная ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники находилась в районе населенного пункта Старорайское в ДНР. До этого в ДНР российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь и Раздольное.

Ранее российские войска нанесли удар по лагерю иностранных наемников в Донецкой народной республике. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что пораженный пункт временной дислокации иностранцев располагался в районе села Мемрик.