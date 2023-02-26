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13:31, 26 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось об уничтожении украинской базы по ремонту военной техники

Российские военные уничтожили базу по ремонту военной техники ВСУ в ДНР

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Российским военным удалось уничтожить украинскую базу по ремонту военной техники в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что уничтоженная ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники находилась в районе населенного пункта Старорайское в ДНР. До этого в ДНР российские войска уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь и Раздольное.

Ранее российские войска нанесли удар по лагерю иностранных наемников в Донецкой народной республике. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков уточнил, что пораженный пункт временной дислокации иностранцев располагался в районе села Мемрик.

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Варвара Кошечкина
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