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13:57, 24 февраля 2023Россия

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что они были ликвидированы в районах населенных пунктов Богатырь и Раздольное в ДНР, а также Малиновка в Запорожской области.

Также Минобороны сообщило о потерях противника на южнодонецком направлении. Отмечается, что за сутки здесь было ликвидировано свыше 80 украинских военных, а также один танк, одна гаубица Д-20 и другая боевая техника.

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Варвара Кошечкина
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