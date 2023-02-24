Минобороны: российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ

Российские войска уничтожили четыре склада боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области и Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Уточняется, что они были ликвидированы в районах населенных пунктов Богатырь и Раздольное в ДНР, а также Малиновка в Запорожской области.

Также Минобороны сообщило о потерях противника на южнодонецком направлении. Отмечается, что за сутки здесь было ликвидировано свыше 80 украинских военных, а также один танк, одна гаубица Д-20 и другая боевая техника.

