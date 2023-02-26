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10:54, 26 февраля 2023Россия

Путин назвал НАТО соучастником преступлений Украины

Президент Путин назвал НАТО соучастником преступлений из-за безвозмездной помощи Киеву

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО поставляют Украине оружие на безвозмездной основе, не получая за него оплату, а значит, становятся в каком-то смысле соучастниками военного конфликта и преступлений Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, стоимость переданных вооружений достигает десятков миллиардов долларов, а сам формат помощи не позволяет говорить о простом военно-техническом сотрудничестве. «Они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» — возмутился глава государства.

Военную технику, добавил он, киевские власти используют для нанесения преступных ударов по новым территориям России, вошедшим в ее состав в результате референдумов в сентябре прошлого года. «Мы из этого и исходим, этим и продиктована наша позиция. И, по-моему, она вполне объяснима, понятна и логична», — заключил Путин.

В ходе этого же интервью президент указал, что единственной целью Запада является распад России, разделение русских на «московитов, уральцев и других». Этими территориями, подчеркнул Путин, будут помыкать, над ними установят внешний контроль.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и Евросоюз не стремятся к войне или уничтожению России, а также не планировали агрессию в ее адрес.

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Платон Щукин
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