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07:35, 26 февраля 2023Наука и техника

Раскрыты сроки выхода космонавтов в открытый космос по российской программе

Борисов: космонавты выйдут в открытый космос по российской программе в апреле-мае

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Космонавты выйдут в открытый космос по российской программе в апреле-мае 2023 года. Такие сроки раскрыл генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов в Центре управления полетами после стыковки корабля «Союз МС-23» с МКС, передает РИА Новости.

Борисов сообщил, что корабль пристыковался к станции «мягко». На нем экипаж предыдущего корабля «Союз МС-22» вернется на Землю в штатном режиме. Сам «Союз МС-22» будет спущен на Землю без экипажа, на нем вернут результаты экспериментов и другое оборудование — в том числе, неисправное.

26 февраля космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио на замену поврежденному «Союзу МС-22», пристыковался к Международной космической станции (МКС). Ракета «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с Байконура в 3.24 по московскому времени 24 февраля.

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Юлия Мискевич
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