Глава парламента Крыма Константинов сообщил о полном обеспечении полуострова водой

Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова водой, отметив, что дефицита в ней нет. Об этом РИА Новости рассказал глава парламента региона Владимир Константинов.

Константинов добавил, что разблокирование Северо-Крымского канала помогло открыть дополнительные перспективы для развития сельского хозяйства в регионе.

Водой республика обеспечена. Запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров. В год Крым потребляет 140 миллионов кубических метров. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге Владимир Константинов глава парламента Крыма

В 2014 году Украина перекрыла поступающую по Северо-Крымскому каналу воду. Он обеспечивал 90 процентов потребностей полуострова. В течение восьми лет полуостров получал воду только из местных источников. 26 февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.

Ранее глава Крыма исключил риск перекрытия Украиной подачи воды в регион. Сергей Аксенов отметил, что в случае обстрелов обеспечить подачу воды смогут обводные каналы.