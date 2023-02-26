Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 26 февраля 2023Россия

Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова водой

Глава парламента Крыма Константинов сообщил о полном обеспечении полуострова водой

Фото: Nikolay Vorobyev / Unsplash

Власти Крыма сообщили о полном обеспечении полуострова водой, отметив, что дефицита в ней нет. Об этом РИА Новости рассказал глава парламента региона Владимир Константинов.

Константинов добавил, что разблокирование Северо-Крымского канала помогло открыть дополнительные перспективы для развития сельского хозяйства в регионе.

Водой республика обеспечена. Запасы воды в наших водохранилищах составляют 240 миллионов кубических метров. В год Крым потребляет 140 миллионов кубических метров. Кроме того, у нас более 40 миллионов кубических метров запасов воды в снеге

Владимир Константиновглава парламента Крыма

В 2014 году Украина перекрыла поступающую по Северо-Крымскому каналу воду. Он обеспечивал 90 процентов потребностей полуострова. В течение восьми лет полуостров получал воду только из местных источников. 26 февраля 2022 года российские военные взорвали дамбу в русле канала в Херсонской области и разблокировали подачу воды в Крым.

Ранее глава Крыма исключил риск перекрытия Украиной подачи воды в регион. Сергей Аксенов отметил, что в случае обстрелов обеспечить подачу воды смогут обводные каналы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Путин назвал ликвидацию России целью Запада
Украина перестала испытывать дефицит электроэнергии
Врач назвал идеальное время для здорового сна
Массовые драки подростков прошли по всей России после задержаний «ЧВК Редан»
В ЧВК «Вагнер» рассказали о посаженных в клетки бойцах ВСУ за провинности
Стало известно о постепенном выводе Костомарова из комы
Путин поздравил Эрдогана с днем рождения и оценил отношения с Турцией
В Китае анонсировали визит высокопоставленных чиновников Евросоюза
В Крыму назвали единственную причину для посещения Зеленским полуострова
Леонид Рошаль попал в реанимацию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.