Военный историк оценил шансы на реализацию мирного плана Китая по Украине

Историк ван Кревельд заявил, что шансы на реализацию плана Китая по Украине невысоки

Шансы на реализацию китайского мирного плана по Украине не очень высоки, так как Запад его не поддержит. Такую оценку дал израильский военный историк Мартин ван Кревельд, пишет Die Welt.

По мнению историка, Пекин предложил свой мирный план по Украине ради спасения проекта «Новый шелковый путь», реализация которого была прервана из-за боевых действий на Украине.

Ван Кревельд заявил, что Запад отвергает план Китая, поскольку не доверяет президенту России Владимиру Путину в том, что касается соблюдения договоренностей, под которыми он даже подписался. Особенно если соглашение будет включать вывод всех российских войск с территории Украины.

Также Европу предложение Пекина не устраивает, потому что реализация этого плана по сути ознаменует конец того миропорядка, существовавшего с 1945 года, так как Россия наверняка сможет сохранить за собой контроль над частью украинских территорий, а до сих пор насильственное смещение границ было недопустимым. Для Вашингтона китайская инициатива неприемлема потому, что она была озвучена слишком рано. США считают, что ее реализация не ослабит Россию в достаточной степени.

Поэтому вероятность того, что план Пекина будет реализован, «не очень высока», констатирует историк. Это маловероятно еще и потому, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на проведении переговоров только после того, как российские войска полностью покинут территорию его государства. Китай во всей этой ситуации окажется в позиции tertius gaudens, то есть «третьего радующегося», заключил ван Кревельд.

24 февраля власти КНР представили план по достижению мира на Украине, состоящий из 12 пунктов. В них Пекин призывает прекратить боевые действия и возобновить мирный диалог между Киевом и Москвой. Также КНР призвала стороны конфликта отказаться от менталитета холодной войны.